Кабмін не відмовився від свого рішення щодо звільнення 5 губернаторів

Міністр Кабінету Міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявляє, що Кабмін не відмовився від свого рішення щодо необхідності звільнення 5 голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це він сказав, коментуючи появу у деяких Інтернет-виданнях „сенсаційну” новину про відмову Кабміну від свого рішення.

Кабінет Міністрів України, нагадав А.ТОЛСТОУХОВ, навіть у проекті відповідної постанови пропонував у пункті 4: „Порушити перед Президентом України питання про доцільність перебування на займаних посадах голів Полтавської (Валерія АСАДЧЕВА), Тернопільської (Івана СТОЙКА), Харківської (Арсена АВАКОВА), Херсонської (Бориса СІЛЕНКОВА) та Чернігівської (Миколи ЛАВРИКА) обласних державних адміністрацій за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів”.

У самій постанові Кабінету Міністрів від 3 жовтня 2006 року №1376 цей пункт сформульований в такій редакції: „Звернутися до Президента України з пропозицією щодо спільного вивчення доцільності подальшого перебування на посадах голів Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернігівської ОДА, для чого утворити робочу групу за участю фахівців Секретаріату Кабінету Міністрів України та Секретаріату Президента України”.

“І ця робота спільно і послідовно буде зроблена”, - відзначив А.ТОЛСТОУХОВ. З одного боку, за його словами, цього вимагає Конституція України, де чітко вказано, що коли висловлена недовіра двома третинами депутатів від складу обласної ради, то звільнення є обов’язковим. З іншого боку – “цього вимагає саме життя, бо ситуація в вищезгаданих регіонах, як кажуть, далі вже нікуди...”, - сказав міністр.