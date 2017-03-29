Адвокат Шокіна прокоментував подачу позову

Адвокат Микола Олефіренко, який представляє інтереси колишнього Генпрокурора України Віктора Шокіна, прокоментував подачу позову про визнання неправомірним рішення про його звільнення.

Читайте такожШокін намагається поновитись на посаді генпрокурора

"Рішення Верховної Ради про відставку Віктора Шокіна було прийнято з порушеннями чинного законодавства України. Одне з найбільш кричущі порушення процедури голосування в Раді. Кажучи простою мовою - "кнопкодавство", - розповів адвокат.

За його словами, є підстави для задоволення заявлених вимог. Тим більше, є велика судова практика по аналогічним справам в Україні і ЄСПЛ. В якості прикладу можна навести відоме справа "Олександр Волков проти України" в якому "кнопкодавство" у Верховній Раді стало підставою для скасування її рішення і відновлення Волкова на посаді.

Також можна навести приклад, коли суд скасував рішення Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука також через порушення процедури.

Адвокат наголошує, що крім того, що при голосуванні про зняття Шокіна були використані картки відсутніх в цей день депутатів, були й інші порушення.

"Депутати на всіх засіданнях зобов'язані голосувати особисто - це пряма норма Конституції, закріплена у статті 84 основного закону. Зовсім недавно ми отримали докази того, що під час голосування за відставку Віктора Шокіна були незаконно використані картки відсутніх депутатів. Крім того, були допущені й інші порушення процедури".

Нагадаємо, в лютому екс-депутат Олександр Онищенко заявив про підкуп народних депутатів при голосуванні за відставку Віктора Шокіна.