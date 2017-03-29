Активісти: учасники перекриття траси планували блокувати українсько-польський кордон

Активісти львівської громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання у регіоні, заявляють, що учасники перекриття траси на Львівщині планували заблокувати українсько-польський кордон у пункті пропуску «Рава-Руська».

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Про це повідомляється на порталі оперативних новин організації «Варта 1».

«Особи, які перебували у трьох автобусах (близько 100 осіб) мали намір перекрити міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська», - йдеться у повідомленні.

Поліція заблокувала невідомих поблизу с. Гряда. У результаті частиною вказаних осіб було перекрито дорогу на пішохідному переході поблизу с. Гряда.

Як вдалося дізнатися УНІАН із власних джерел у правоохоронних органах, учасники акції були із Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей. В учасників заходу, які на узбіччі палили автомобільні шини, виявлено фаєри, димові шашки, квадрокоптер, польські та українські національні прапори, плакати українською та польською мовами, деякі - провокативного змісту. За даними джерел у правоохоронних органах, за участь в акції її організатори пообіцяли заплатити по 200 грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція затримала і доставила до Жовківського відділення поліції для встановлення особи 80 людей, які сьогодні вранці приймали участь в акції перекриття руху транспорту поблизу українсько-польського кордону. На трасі близько 200 осіб з плакатами українською та польською мовою «Поляки – наші брати» перекривали рух транспорту і палили шини на автодорозі.