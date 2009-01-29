Відбудеться семінар «Правові та практичні аспекти державних закупівель»

7 лютого о 10.00 у конференц-залі УНІАН (Київ, вул. Хрещатик,4) відбудеться навчальний семінар на тему: «Правові та практичні аспекти державних закупівель».

На семінарі будуть розглянуті основні питання стосовно останніх змін законодавства у сфері державних закупівель, а також практичні аспекти участі у тендерах, визначення щодо офіційних представників виробника, специфіка укладання договорів, умови та порядок зміни ціни договору, оскарження дій замовників торгів, тощо.

Навчальну програму розроблено за підтримки експертів Навчального центру UA-TENDERS.COM на підставі Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти у редакції КМУ від 19.11. 2008 р. №1017.

Модуль програми - «Участь у державних тендерах».

До участі запрошуються спеціалісти, діяльність яких пов’язана з участю у державних закупівлях. Попередня реєстрація на сайті www.ua-tenders.com або за телефонами:

(044) 581-28-16, 581-28-21, 230-82-27.

Відповідальна особа: Щуцька Ірина. E-mail: support@ua-tenders.com