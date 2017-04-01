Тіллерсон закликав Україну продовжувати викорінювати корупцію

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон закликав Україну продовжувати викорінення корупції і реформу судової системи.

Про це він заявив під час засідання Комісії НАТО-Україна, повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні.

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"Навіть перед обличчям російської агресії Україна досягла дуже багато в середині країни. Ми вітаємо останні успіхи у реформах, включаючи антикорупційні зусилля та реалізацію необхідних реформ для виконання умов МВФ", - наголосив Тіллерсон.

"Сполучені Штати продовжують наполегливо закликати Україну подвоїти її зусилля у впровадженні складних реформ, включаючи викорінення корупції, посилення прозорості у судовій системі, зміцнення банківського сектору та реалізації реформи системи корпоративного управління та приватизації державних підприємств. Ми повинні підтримати Україну на шляху її реформ", - заявив Тіллерсон.

При цьому він додав, що "немає жодного сенсу Україні боротися за її "плоть" на Донбасі, якщо вона втрачає свою "душу" перед корупцією".

«Антикорупційні інституції повинні бути підтримані, забезпечені та захищені", - підкреслив держсекретар США.