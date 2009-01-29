ГПУ не встановила фактів розкрадання російського газу

Генеральна прокуратура не встановила фактів розкрадання російського газу на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції.

Генпрокурор зазначив, що було проведено комплексну перевірку, і за її результатами не встановлено фактів розкрадання на території України газу російського походження.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ перевірити заяви, що стосуються несанкціонованого відбору Україною російського газу.

«Окремі зарубіжні політики відкрито звинувачують Україну як державу, так і окремих посадовців у кримінальних діях, що завдає непоправної шкоди іміджу та інтересам України», - підкреслив глава держави.

Відтак, для забезпечення безумовного виконання вимог закону щодо необхідності перевірки заяв про злочини В.ЮЩЕНКО доручив Генпрокуратурі невідкладно організувати проведення відповідної перевірки та за її результатами прийняти обгрунтоване й законне рішення.