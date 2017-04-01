НАЗК проводить 3 тисячі перевірок е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить 3 тис. перевірок електронних декларацій.

Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький в ефірі «112 Україна».

«На сьогоднішній день національним агентством проводиться вже близько 3 тис. перевірок - це спеціальні перевірки, повні перевірки за повідомленнями викривачів, ЗМІ, громадян, громадських організацій та правоохоронних органів», - сказав Радецький.

За його словами, оцінка другого етапу е-декларування буде надана в понеділок, 3 квітня.

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«Ми зробимо висновок з сьогоднішнього дня. З понеділка подивимося, перевіримо, щоб чітко можна було сказати, як завершився другий етап електронного декларування», - зауважив заступник голови НАЗК.

При цьому він зазначив, що багато декларацій подавалося тими суб'єктами декларування, яким продовжено термін подачі до 1 травня.

«Тому ця цифра збільшилася разом з тими списками декларування, які повинні подати декларації до 1 квітня - це ті суб'єкти, які подавали на першому етапі декларації (прем'єр-міністр, президент, депутати, судді і керівний склад прокуратури - УНІАН). Їх зараз налічується близько 800-900 тисяч», - додав Радецький.

Як повідомляв УНІАН, друга хвиля електронного декларування закінчилася 31 березня. За умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.