Ажіотаж на сайті НАЗК: вчора було подано майже 50 тисяч е-декларацій

За минулу добу було подано майже 50 тисяч електронних декларацій, з них сьогодні - майже 14 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак сьогодні на брифінгу.

За її словами, зараз у системі зареєстровано понад мільйон користувачів.

«За 30 березня було подано 49 тисяч декларацій. Станом на 11 годину сьогоднішнього дня подано 13 тисяч 876 декларацій. На даний час кількість активних з’єднань становить в середньому понад 18 тисяч. А кількість одночасних запитів - понад 500», - сказала вона.

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При цьому, як зауважила Корчак, можна припустити, що станом на даний час подали декларації майже 100 тисяч осіб. Вона уточнила, що йдеться про посадовців, які обіймають відповідальне або особливо відповідальне становище.

Як повідомляв УНІАН, друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.