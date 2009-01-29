Регіоналові Чечетову запропонували портфель в уряді Тимошенко – будь-який

Бютівець Андрій Портнов запросив регіонала Михайла Чечетова на роботу в уряді Тимошенко. Причому на... будь-яку посаду на вибір самого Чечетова.

«Михайле Васильовичу, хочу сказати: «Приходьте до нас працювати членом уряду». Яка вам посада подобається більше?.. Реалізуйте програму...», - заявив Портнов в ефірі програми «Шустер live» на ТРК «Україна». Більш того, один зі спікерів БЮТ ради безпосередньої співпраці з регіоналом готовий поступитися навіть своєю «недоотриманою» посадою: «Замість мене до Фонду держмайна можете прийти. Ви там працювали раніше вже...»

Цікаво, що пропозиція портфеля прозвучала відразу після повідомлення Чечетова про те, що керівники чернігівських підприємств скаржилися йому особисто, що рахунках за газ, які вони одержали, вказана вартість «420 (доларів за тисячу кубометрів – ред.) без транспортування» замість обіцяних Юлією Тимошенко 228,8.

«Як таке виходить? Тоді виникає питання: «А куди ж різниця йде в 200 доларів? Хто ложить у кишеню?» - запитав Чечетов.