Гриценко замахнувся на Конституцію

Третього лютого голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО внесе на розгляд Верховної Ради проект нової редакції Конституції України.

Про це А.ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Водночас, за його словами, він “свідомо не буде викладати питання змісту цієї Конституції”, доки її не побачать у Верховній Раді у вівторок, третього лютого.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що цей проект Конституції базується на принципах “сильної влади і місцевого самоврядування”, які реалізовує очолювана ним всеукраїнська громадська організація “Громадянська позиція”.

“Цей проект буде внесений для обговорення народними депутатами від мого імені. У його розробці брали участь інші члени нашої “Громадянської позиції”. Але ми розуміємо технологію, що для офіційного внесення документа необхідно мати підписи 150 народних депутатів”, - констатував А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з цим він зазначив, що “попереду велика робота з переконання та отримання підтримки”.