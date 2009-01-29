Гриценко оголосив Україні діагноз - «соціальний діабет»

Голова всеукраїнської громадської організації “Громадянська позиція”, народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО закликає українців змінити владу і самих себе та навести в державі порядок.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив про реєстрацію у Міністерстві юстиції ВГО “Громадянська позиція” та оголосив про офіційний старт її роботи.

“Завдяки порожнім обіцянкам влади у суспільстві розвинулася хвороба “соціальний діабет”, коли люди вірять у порожні слова і підтримують їх. Цю хворобу потрібно лікувати як у владі, так і у суспільстві”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, в країні назріли дві кризи – “криза влади, вертикаль якої через неспроможність приймати рішення, конфлікти та протиріччя перетворилася у горизонталь, що впала на підлогу, та криза у суспільстві, розчарованому, зневіреному, змушеному виживати”.

На думку голови ВГО “Громадянська позиція”, вихід із ситуації, що склалася в країні, один – “змінювати владу і самих себе”.

Члени «Громадянської позиції», за словами А.ГРИЦЕНКА, переконані у тому, що “в країні потрібно навести демократичний порядок”.

Він вважає, що громадська організація, на відміну від політичної партії, дає можливість об’єднати всіх. “Партію можна імітувати, а громадянський рух – ніколи. Він або є, або його немає. Саме на основі “Громадянської позиції” ми розгортатимемо серйозний громадський рух, щоб впливати на владу вже сьогодні”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.