Луценко заарештує Фірташа, тільки якщо одержить лист з Росії

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що на даний час МВС не має офіційної інформації щодо оголошення Росією в розшук українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, на минулому тижні такого роду інформація «гуляла» в окремих ЗМІ.

«Але я не маю офіційної інформації, бо, як ви розумієте, постановка будь-кого в міжнародний розшук відбувається через взаємодію генеральних прокуратур Російської Федерації і України. Тільки вони вправі провести подання про правову допомогу, і далі буде діяти механізм, в тому числі через постановку Інтерполу в міжнародний розшук (людини)», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що в разі, якщо МВС в офіційному порядку отримає таке подання, «то міліція виконає свій обов’язок – затримає пана ФІРТАША».

«Для мене не буде жодних політичних адміністративних або інших пересторог в цьому питанні, я вас можу запевнити, і (МВС) передасть його в руки Генпрокуратури України, яка уповноважена на процедуру екстрадиції».

Водночас, продовжуючи тему, Ю.ЛУЦЕНКО ще раз підкреслив: «Якщо Російська Федерація проведе всі необхідні процедури, і ми отримаємо листа - ми зробимо всі необхідні оперативні дії, що належать до компетенції МВС».