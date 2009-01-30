Як вплинув газовий конфлікт на ставлення росіян до українців

Росіяни почали гірше ставитися до України після газового конфлікту.

Про це свідчить соціологічне опитування аналітичного центру «Левада Центр», який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, гарне ставлення до України виявляють 29% росіян, що на 12% менше, аніж у вересні минулого року. Водночас з 53% до 62% збільшилася частка респондентів, які відзначають погане ставлення до України. 9% важко відповісти.

«Щодо України продовжилося зниження індексу - як реакція на газовий конфлікт», - зазначають експерти центру.

Окрім цього, 48% росіян називає російсько-українські відносини "напруженими", 20% - "прохолодними", 19% - "ворожими". Водночас відносини між двома країнами як "нормальні, спокійні" характеризує 7%, "дружні" або "хороші, добросусідські" - по 1%. Важко відповісти 4% опитаних.

Опитування проведено 23-27 січня. Опитано 1600 росіян у 128 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей на запитання цього дослідження наведено у відсотках від загального числа опитаних і порівнюється з даними попередніх досліджень. Статистична похибка таких опитувань не перевищує 3%.