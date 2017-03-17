Насіров прибув на допит в НАБУ (відео)

Відсторонений від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров прибув на допит до Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі він зайшов до приміщення НАБУ.

До цього Насіров декілька хвилин поспілкувався з журналістами. Зокрема, на уточнювальне запитання, чи є на ньому електронний браслет, Насіров відповів: «Браслет на нозі. Під носком».

На прохання журналістів показати браслет, Насіров відповів: «Його не дуже буде видно».

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

16 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

Довідка УНІАН. Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопосадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.