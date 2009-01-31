Медведєв: нам нав'язали посередників в Україні

Ми хочемо прозорих відносин і прямих відносин, сказав президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв`ю болгарським ЗМІ напередодні відкриття Року Болгарії в Росії.

У відповідь на запитання: "Чи готова Росія прибрати посередників від газового договору, як Вам пропонував болгарський прем`єр?" Д.Медведєв повідомив: "Що стосується посередників, то, якщо казати про російську сторону, нам ніякі посередники не потрібні. Нам були нав`язані колись посередники в Україні. Росія готова торгувати безпосередньо від імені основного постачальника газу, від компанії «Газпром»".

“Зазвичай, в існуванні посередників, на жаль, зацікавлені країни-споживачі, - додав він. - Але я зараз не кажу про нашу ситуацію, природно, вона окрема, в ній треба розбиратися, але як принцип ще раз скажу: нам ніякі посередники не потрібні, якщо вони ламають схему відносин або ці посередники збільшують вартість газу для споживачів. Ми хочемо прозорих відносин і прямих відносин".

Повний текст інтерв’ю на сайті президента РФ