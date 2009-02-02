Лікар відзначив разючі зміни в стані Ющенка

12:46, 02 лютого 2009
Політика
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Валіхновський навів докази

Особистий лікар Президента України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ запевняє, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО почувається добре і перебуває в нормальній фізичній формі.

Про це Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

“Наш Президент почуває себе добре і перебуває в нормальному фізичному стані”, - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

За його словами, разючу зміну в стані здоров’я В.ЮЩЕНКО продемонстрував під час останнього святкування Водохрещі, коли купався в ополонці.

“Дійсно, 95% діоксину з організму Президента виведено і, слава Богу, стан його нормальний і стабільний”, - зазначив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

 

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