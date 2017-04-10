В Полтаві активісти не пускають працівників міськради на роботу (фото)
Протестувальники наголошують, що не підуть звідти, поки не прийде на роботу мер.
Сьогодні вранці працівники Полтавської міської ради не можуть потрапити на роботу, адже активісти заблокували адмінбудівлю, пропустивши в середину лише надзвичайників та прибиральниць.
Як повідомляє місцеве видання "ВПолтаві.Інфо", блокування відбувається з п'ятниці. Протестувальники наголошують, що не підуть звідти, поки не прийде на роботу Полтавський міський голова Олександр Мамай і виконає їхні вимоги – збере позачергову сесію міськради.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у центрі Полтави ввечері близько трьохсот осіб виступали проти забудови так званої «Арки газетного ряду» - території, де протягом багатьох років працювали торговці пресою. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.
Читайте такожУ Полтаві після учорашніх кривавих сутичок під міськрадою зібралося віче
У результаті зіткнень на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав тяжке ножове поранення. Хірургічне втручання провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.
6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Ініціатори подання проекту звинуватили мера міста у кровопролитті.
Пізніше міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що підприємець-забудовник призупиняє будівництво в «газетній арці».