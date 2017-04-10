В Полтаві активісти не пускають працівників міськради на роботу (фото)

Сьогодні вранці працівники Полтавської міської ради не можуть потрапити на роботу, адже активісти заблокували адмінбудівлю, пропустивши в середину лише надзвичайників та прибиральниць.

Як повідомляє місцеве видання "ВПолтаві.Інфо", блокування відбувається з п'ятниці. Протестувальники наголошують, що не підуть звідти, поки не прийде на роботу Полтавський міський голова Олександр Мамай і виконає їхні вимоги – збере позачергову сесію міськради.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у центрі Полтави ввечері близько трьохсот осіб виступали проти забудови так званої «Арки газетного ряду» - території, де протягом багатьох років працювали торговці пресою. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

Читайте такожУ Полтаві після учорашніх кривавих сутичок під міськрадою зібралося віче

У результаті зіткнень на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав тяжке ножове поранення. Хірургічне втручання провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Ініціатори подання проекту звинуватили мера міста у кровопролитті.

Пізніше міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що підприємець-забудовник призупиняє будівництво в «газетній арці».