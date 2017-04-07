Сутички у Полтаві: мер міста заявив про припинення скандальної забудови "газетної арки"

Міський голова Полтави Олександр Мамай заявив, що підприємець-забудовник призупиняє будівництво в «газетній арці», де між охоронною фірмою і активістами сталися бійки і були поранені ветерани АТО, які виступали проти забудови. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мамай повідомив сьогодні на брифінгу.

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За словами мера, хоча підприємець-забудовник Віктор Степаненко має на руках усі дозвільні документи на будівництво, він з розумінням поставився до ситуації в місті.

«До міської влади офіційно звернувся ФОП Степаненко Віктор Вікторович із заявою про те, що у зв'язку з резонансними подіями він зупиняє будь-які будівельні роботи в арці житлового будинку на вул. Соборності, 27», - сказав мер.

За його словами, він також зареєстрував проект рішення сесії міськради про введення мораторію на будівництво МАФів у Полтаві. Рішення ухвалять депутати на черговій сесії.

Мамай також запросив городян до сесійної зали міськради, щоб полтавчани вільно провели нараду з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Полтави напередодні ввечері близько трьохсот осіб виступали проти забудови так званої «Арки газетного ряду» - території, де протягом багатьох років працювали торговці пресою. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

У результаті зіткнень на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав тяжке ножове поранення. Хірургічне втручання провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.

Учора у Верховній Раді України було зареєстрований проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Ініціатори подання проекту звинуватили мера міста у кровопролитті.