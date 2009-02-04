Литвин про кризу, уряд, бюджет і реалізм

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності спільного напрацювання всіма гілками влади програми дій по врегулюванню ситуації в Україні та забезпеченні її реалізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, під час зустрічі з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Мареком БЄЛКОЮ В.ЛИТВИН сказав: «Верховній Раді, Уряду, Президенту необхідно спільно визначити програму антикризових дій і забезпечити її реалізацію. Необхідно говорити однією мовою, виступати з єдиною позицією і в Україні, і за її межами».

«Попри розмаїття політичних думок у парламенті, у нас є розуміння, що Україна і світ переживають великі випробування, і дискусії у Верховній Раді свідчать про велике занепокоєння станом справ, - сказав голова ВР. – Я цілком свідомий, що у Верховної Ради, її профільних комітетів є розуміння щодо необхідності діяти невідкладно».

«Треба мати політичну стабільність, тісно співпрацювати з урядом, виробляти спільну позицію з Президентом. Головне – нам потрібна робота, побудована на реалізмі», - додав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, голова Верховної Ради України висловив думку, що закон про державний бюджет на поточний рік потребує перегляду.

Разом з цим, В.ЛИТВИН наголосив, що зміни до бюджету не повинні вноситися терміново, бюджет «не має перетворитися на інструмент політичної боротьби і зведення політичних рахунків». При цьому він зазначив, що ухвалення змін до основного фінансового документу країни повинно супроводжуватися прийняттям низки законопроектів, які «дозволять Україні жити».

Торкаючись відносин України з МВФ, В.ЛИТВИН висловився за необхідність продовження співпраці з цією впливовою фінансовою організацією. «Інакше з`являться негативні сигнали щодо України», - сказав він.

У свою чергу, директор Європейського департаменту МВФ заявив, що Фонд розглядає Україну як важливого партнера.

На думку М.БЄЛКИ, з огляду на складну економічну ситуацію, яка склалася як в Україні, так і у світі внаслідок фінансово-економічної кризи, необхідна політична консолідація всередині країни і формування пакету антикризових заходів у економічній і фінансовій сферах задля мінімізації наслідків кризи. Важлива роль у цьому процесі, вважає він, належить парламенту.

М.БЄЛКА наголосив, що МВФ готовий і надалі співпрацювати з Україною, зокрема, надавати відповідні консультації щодо шляхів виходу з кризи. Разом з тим, зазначив він, «остаточні рішення мають прийматися українською владою».