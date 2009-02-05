Литвин відкрив засідання Верховної Ради

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відкрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі вже присутня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду.

Як повідомлялося, першим у ВР має розглядатися питання про соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи.