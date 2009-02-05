Тимошенко розказала депутатам про Мауглі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає «мародерством і злочином» намагання політичних сил робити рейтинги на кризі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказала під час виступу на засіданні парламенту.

Прем’єр-міністр підкреслила, що Україна не втратить свій шанс. За її словами, для цього «ми мусимо в політиці не як кішка з собакою жити».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала всі політичні сили «стати однією національною державною командою».

«Сьогодні є мародерством і злочином робити свої гнилі рейтинги на біді країни, робити свої рейтинги на критиканстві і сіянні паніки та істерії», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що країна не зможе вийти з кризи, якщо не давати губернаторам брати участь в нарадах, виконувати доручення уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні важко боротися з інфляцією і робити кроки для підняття економіки, якщо політики свідомо «в тому числі й ті, хто є в цьому залі, руйнують гривню, виходячи на спекулятивні ринки і купуючи сьогодні то гривню, то долари». «Це злочин заробляти на кризі, це мародерство», - додала вона. При цьому зазначила, що «якщо потрібно називати поіменно, то ми будемо називати поіменно”.

Прем’єр-міністр вважає, що з кризи вдасться вийти в тому випадку, якщо в політиків вистачить «мудрості, здорового глузду і головне – любові до своєї країни».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що необхідно «весь розлад припинити і так, як це у відомій казці Мауглі, водяне перемир’я під час засухи – ніхто нікого не їсть, шановні друзі, а всі один одного намагаються напоїти живою водою, щоб країна не втратила той шанс, який вона на сьогодні має».

За її словами, вибори все розставлять на свої місця.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що сьогодні політики «потужно розкачують ситуацію в суспільстві». За її словами, сьогодні людей «штовхають на страйки та протести». У той же час, вона зазначила, що «люди набагато мудріші від політиків» і не беруть участі в акціях.