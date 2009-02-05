ВР відмовилася висловити недовіру уряду

"За" - 203 депутати

Верховна Рада України відмовилась висловити недовіру уряду. Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного проекту постанови, внесеного депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутати. Зокрема, підтримали ухвалення постанови 172 народні депутати від фракції Партії регіонів, один від БЮТ, 10 - від НУ-НС, 20 - від КПУ та жодного від Блоку Литвина.

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