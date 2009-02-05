Шуфричу потрібен Янукович-президент, щоб спокійно оженитися

Сьогодні в Партії регіонів немає людини, яка могла б замінити Януковича. У цьому упевнений народний депутат, однопартієць лідера опозиції Нестор Шуфрич.

"Я абсолютно упевнений, що найбільше шансів перемогти на президентських виборах у Віктора Федоровича. З опозиції обиратися завжди простіше і перспективніше, тим більше в умовах посилення кризи унаслідок дій сьогоднішньої влади", - сказав регіонал в інтерв`ю журналу "Профиль". На запитання кореспондента, ким бачить себе політик після наступних президентських виборів, Шуфрич відповів: "Я мрію, щоб виграв Янукович і щоб я трішки пожив для себе. Я вже говорив: якби в 2004-му Янукович став президентом України, я пішов би в приватне життя. На жаль, у мене такої можливості не було, але я зроблю все для перемоги Віктора Федоровича – це дасть йому можливість ще як мінімум 10 років бути в системі влади, і як мінімум 10 років я зможу пожити для себе. Напишіть так: заради того, щоб спокійно оженитися, я зроблю все, щоб Янукович став президентом".

Інтерв`ю з Шуфричем читайте тут