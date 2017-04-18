Ситник розповів про "гарячі дискусії" із керівником САП Холодницьким
Ситник навів приклад справи Насірова, пояснивши, що Холодницький підписав підозру майже через місяць після того, як її було відправлено із НАБУ.
Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що має дискусії із керівником САП Назаром Холодницьким. Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.
«Якщо у нас буде конфлікт, то робота взагалі стане. Дискусії, звичайно є, іноді досить гарячі. У нас не ідеальні відносини, є певні непорозуміння, але, сподіваюсь, і Холодницький розуміє, і я розумію, що ми – складові одного цілого», - сказав Ситник
За словами Ситника, основною причиною дискусій та суперечок із Холодницьким є те, що інколи керівник САП не підписує направлені йому підозри, бо вважає, що для цього недостатньо для цього доказів.
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«Дійсно, це основна проблема в наших дискусіях – оцінка достатності зібраних доказів. Іноді ці суперечки виходять і в публічну площину, іноді ми вважаємо, що доказів достатньо, а передаємо підозру – і вона не підписується», - пояснив очільник НАБУ, додавши, що «Наприклад, з головою ДФС. Підозру було тільки офіційно передано 8 лютого, а погоджено її було 2 березня. Але до цього були неофіційно обговорення цієї підозри, але результат є. коли мені задають питання, які в нас відносини, я кажу, давайте подивимось, що нами зроблено. Якщо говорити чесно, голову ДФС хто притягував?».
Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проведення слідчих дій у Національному банку України пов'язане, в тому числі, і з діяльністю "Платинум Банку".
«...цей обшук детективами НАБУ з процесуальним керівництвом прокурорів САП був здійснений. Вилучили низку документів, які зараз аналізуються, їм буде надана правова оцінка та оцінка стосовно їх доказової цінності у рамках провадження. Більшість документів працівники НБУ надали самі на виконання ухвали про проведення обшуку», - сказав він.