Ситник розповів про "гарячі дискусії" із керівником САП Холодницьким

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що має дискусії із керівником САП Назаром Холодницьким. Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

«Якщо у нас буде конфлікт, то робота взагалі стане. Дискусії, звичайно є, іноді досить гарячі. У нас не ідеальні відносини, є певні непорозуміння, але, сподіваюсь, і Холодницький розуміє, і я розумію, що ми – складові одного цілого», - сказав Ситник

За словами Ситника, основною причиною дискусій та суперечок із Холодницьким є те, що інколи керівник САП не підписує направлені йому підозри, бо вважає, що для цього недостатньо для цього доказів.

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«Дійсно, це основна проблема в наших дискусіях – оцінка достатності зібраних доказів. Іноді ці суперечки виходять і в публічну площину, іноді ми вважаємо, що доказів достатньо, а передаємо підозру – і вона не підписується», - пояснив очільник НАБУ, додавши, що «Наприклад, з головою ДФС. Підозру було тільки офіційно передано 8 лютого, а погоджено її було 2 березня. Але до цього були неофіційно обговорення цієї підозри, але результат є. коли мені задають питання, які в нас відносини, я кажу, давайте подивимось, що нами зроблено. Якщо говорити чесно, голову ДФС хто притягував?».

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проведення слідчих дій у Національному банку України пов'язане, в тому числі, і з діяльністю "Платинум Банку".

«...цей обшук детективами НАБУ з процесуальним керівництвом прокурорів САП був здійснений. Вилучили низку документів, які зараз аналізуються, їм буде надана правова оцінка та оцінка стосовно їх доказової цінності у рамках провадження. Більшість документів працівники НБУ надали самі на виконання ухвали про проведення обшуку», - сказав він.