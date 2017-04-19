У СБУ заявили про отримання додаткових доказів у справі щодо "мирного плану" Артеменка

Під час обшуків в офісі громадської організації «Міжнародний центр перспективних досліджень» були отримано додаткові докази у кримінальному провадженні проти народного депутата Андрія Артеменка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук, відповідаючи на запитання журналістів.

“Що стосується обшуків у МЦПД, то, дійсно, слідчі дії здійснювалися в рамках провадження, яке стосується народного депутата Артеменка. Додаткові деталі ми поки що не розголошуємо, але під час слідчих дій були отримані додаткові докази, та слідчі з ними працюють”, - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція депутата Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

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«Планом» передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти Артеменка за підозрою у вчиненні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.

13 квітня слідчі та співробітники СБУ провели обшук в офісі ГО «Міжнародний центр перспективних досліджень», послугами якої користувався Артеменко.

Обшук проводився в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, поінформували в прокуратурі АРК.

14 квітня прокуратура викликала на допит голову ГО «МЦПД» Василя Філіпчука як свідка у справі проти Артеменка.