Росія довго залишатиметься джерелом агресії в світі - Турчинов

Російська Федерація надовго залишатиметься джерелом агресії для України і світу, і лише сильна українська держава – це запорука незалежності та динамічного розвитку нашої країни.

Як повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони України, про це заявив сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов під час виступу в Києво-Могилянській академії перед слухачами міжнародної програми підвищення кваліфікації фахівців вищого виконавчого рівня сектору безпеки і оборони.

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«Світ усвідомив, що попри санкції і економічні негаразди Російська Федерація ще довго залишатиметься джерелом агресії, безпекових загроз, генератором нестабільності у світі, - наголосив Турчинов. – У цій ситуації нам необхідно чітко визначити пріоритети».

За словами Турчинова, найважливішим з них має стати розбудова «сильної національної держави, метою якої є захист життєво важливих інтересів українців, державного суверенітету, свободи і гідності, забезпечення економічного розвитку і суспільного поступу».

«Жорстку силу може зупинити лише сила. Агресію держави зупинить лише держава», - заявив він і додав, що «допомагають тільки сильним, тим, хто захищається».

«Ми сподіваємося на підтримку партнерів, але маємо покладатися насамперед на власні сили», - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО також зазначив, що Україна потребує ефективних Збройних сил, спроможних захистити свою Батьківщину. Основні напрямки їх розвитку, сказав він, визначено у Стратегії національної безпеки, Воєнній доктрині і Стратегічному оборонному бюлетені. «Ці ідеї будуть закріплені у новому законі про національну безпеку, який розроблений у тісній співпраці з нашими іноземними партнерами», - сказав Турчинов.

Не менш важливим державним завданням він назвав розвиток спроможностей розвідувальних і правоохоронних органів.

«Резерв часткових покращень майже вичерпаний. Нам потрібні рішучі і послідовні дії. Зважитись на них непросто, але тільки вони є рецептом виживання незалежної України. І головне, це мають бути не безсистемні емоційні пориви, хай навіть продиктовані кращими патріотичними почуттями, а системна, високопрофесійна діяльність для досягнення єдиної мети. Надзвичайно важливо продовжувати реформаторський курс, не зірватися в безплідний і руйнівний популізм», - заявив Турчинов.

Він наголосив, що Україна має всі підстави не тільки вижити, а й перетворитися на регіонального лідера, здатного захистити не тільки себе, але і своїх союзників.