Антикорупційна прокуратура оскаржить відмову суду заарештувати фігуранта у справі Мартиненка Перелому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити відмову суду заарештувати першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому, який разом з екс-депутатом Миколою Мартиненком проходить у справі про завдання ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" мільйонних збитків.

Про це в коментарі журналістам заявив прокурор Роман Симків, передає телеканал «112 Україна».

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"Будемо відстоювати свою позицію, подамо апеляцію і викладемо свої доводи", - сказав він.

Сьогодні Солом'янський районний суд Києва відпустив Перелому на поруки народних депутатів. Чиновник не може залишати межі Києва без дозволу НАБУ.

Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали Перелому за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У НАБУ заявили, що Перелома забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". У цій же справі було затримано Мартиненка, суд також відпустив його на поруки.

У НАБУ додали, що Перелома є фігурантом ще однієї кримінальної справи щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною екс-депутату Мартиненку, на поставки уранового концентрату за завищеними цінами, в результаті чого держпідприємству в 2014-2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що вважає відкриту проти нього кримінальну справу політично мотивованою.