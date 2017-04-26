РФ проводить каральну політику проти кримських татар для їх витіснення з Криму – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що РФ проводить в окупованому Криму жорстоку каральну політику щодо кримських татар з метою придушення їх волі і боротьби за свої права.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Жорстка каральна політика, яка проводиться у Криму російською окупаційною владою стосовно кримськотатарського народу, має своєю кінцевою метою повне придушення волі і боротьби кримськотатарського народу за свої права на рідній землі, витіснення корінного народу за межі Криму», - заявив він.

За словами Чубарова, оголошення Меджлісу екстремістською організацією і заборона його діяльності, насильницькі викрадення і вбивства молодих кримських татар, судові переслідування членів Меджлісу, масові арешти активістів кримськотатарського народу, заборона на проживання в Криму, незаконне вилучення та захоплення майна фонду «Крим», озброєні погроми і обшуки в мечетях, репресії практикуючих мусульман, тиск на журналістів і вигнання незалежних кримськотатарських ЗМІ, заборона на проведення мирних зібрань і мітингів спрямовані на утвердження в Криму обстановки тотального страху і відчаю, цілковитої покірності кримського суспільства беззаконню і свавіллю влади.

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Голова Меджлісу нагадав, що Руслан Зейтуллаєв – кримський татарин, мусульманин, 1985 року народження, житель Севастополя, глава сім'ї і батько трьох малолітніх дівчаток (2009, 2011, 2012 р.) сьогодні рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду засуджений до 12 років позбавлення волі.

Чубаров зазначив очевидну сфабрикованість кримінальної справи проти Зейтуллаєва, як і подібних справ проти інших кримських татар, проти мусульман.

За його словами, таким же цинізмом і безправ'ям супроводжується судилище над заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом, якого тримають в умовах позбавлення волі з січня 2015 року.

Крім того, із застосуванням незаконних методів слідства і каральної психіатрії переслідується заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров.

«Загроза тривалих строків позбавлення волі існує для Алі Асанова і Мустафа Дегерменджі, а також для десятків інших кримських татар, мусульман, огульно звинувачених окупаційною владою», - наголосив голова Меджлісу.

Однак, за словами Чубарова, мужність і стійкість кримських татар відзначені міжнародним співтовариством і є запорукою щасливого майбутнього кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону збільшив до 12 років термін ув'язнення кримському татаринові Зейтуллаєву, якого влада РФ називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір». Російська прокуратура просила для Зейтуллаєва 17 років позбавлення волі.

Раніше, у вересні 2016 року, суд в Росії засудив Зейтуллаєва до 7 років позбавлення волі, визнавши його винним в «участі в терористичному співтоваристві». Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справу було знову направлено в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичної групи.

МЗС України висловило рішучий протест російській сторони у зв'язку з сьогоднішнім вироком Зейтуллаєву, назвавши рішення політично мотивованим.