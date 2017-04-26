Справа "Хізб ут-Тахрір": кримського татарина Зейтуллаєва у Росії засудили до 12 років колонії

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс ухвалу про 12 років позбавлення волі для фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» кримського татарина Руслана Зейтуллаєва. Цю інформацію підтвердили адвокати Едем Семедляєв і Еміль Курбедінов, повідомляє Радіо Свобода.

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«Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в Криму осередку «Хізб ут-Тахрір». Підтримати Зейтуллаева прийшли понад 20 людей», – зауважив журналіст Владислав Рязанцев.

Адвокат Курбедінов повідомив, що Зейтуллаєв сьогодні почне виходити з голодування, яке він почав 4 квітня на знак протесту.

Раніше повідомлялося, що фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєв заявив про намір голодувати до винесення вироку. Він висунув до російської влади низку вимог: припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями «тероризм» та «екстремізм», допустити до нього в СІЗО представників МЗС України, а також звільнити інших фігурантів севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Прокуратура просила для Зейтуллаєва 17 років позбавлення волі.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі у терористичному співтоваристві» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичної групи. Відповідна стаття Кримінального кодексу РФ передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Організація «Хізб ут-Тахрір» визнана терористичною і заборонена в Росії. Москва насаджує цю заборону і в окупованому Криму.