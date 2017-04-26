Україна закликала світ посилити тиск на РФ задля звільнення незаконно утримуваних українців

Україна закликає міжнародну спільноту посилити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію задля звільнення Руслана Зейтуллаєва та інших громадян України, які незаконно утримуються в Росії.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС у зв’язку з винесенням російською владою обвинувального вироку у справі незаконно утримуваного на території РФ громадянина України Зейтуллаєва.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує протиправне і антигуманне рішення Північно-Кавказького окружного військового суду (м. Ростов-на-Дону), яким громадянина України Руслана Зейтуллаєва, що незаконно утримувався на території РФ, позбавлено волі на 12 років», - підкреслили у відомстві.

На переконання МЗС, це судове рішення стало черговим доказом повної заангажованості російської судової системи, яка в умовах пануючого в Росії тоталітарного режиму перетворилася на інструмент репресій проти незгодних з безправ’ям, диктатом і російською агресією.

Також, як наголосили в міністерстві, справа Зейтуллаєва підтверджує, що Росія не має жодних намірів припиняти дискримінаційних дій щодо представників кримськотатарського народу попри відповідний наказ Міжнародного суду ООН.

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Разом з тим МЗС України вимагає від російської сторони припинити протиправні дії проти громадян України, відновити повагу до міжнародного права і рішення Міжнародного Суду ООН та негайно звільнити Зейтуллаєва з метою його безперешкодного повернення в Україну.

«Закликаємо міжнародну спільноту вжити заходів з метою посилення політичного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію задля звільнення Руслана Зейтуллаєва та інших громадян України, які незаконно утримуються в РФ, спільно виступити на захист життя, безпеки та загальнолюдських прав громадян України, які стали заручниками агресивної політики Російської Федерації проти України», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону збільшив до 12 років термін ув’язнення кримському татарину Руслану Зейтуллаєву, якого влада РФ називає організатором осередку «Хізб ут-Тахрір».

Російська прокуратура просила для Зейтуллаєва 17 років позбавлення волі.

Раніше, у вересні 2016 року, суд у Росії засудив Зейтуллаєва до 7 років позбавлення волі, визнавши його винним в «участі у терористичному співтоваристві». Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичної групи.

МЗС України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з сьогоднішніми вироком Зейтуллаєву, назвавши рішення політично вмотивованим.