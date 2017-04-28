Луценко називає прокурора Кулика ефективним працівником

Генеральний прокурор України Юрій Луценко називає військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, ефективним працівником прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу.

“Допоки провина людини не встановлена - вона є чистою. Те саме стосується і Кулика», - заявив генпрокурор.

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«Так, я знаю, що НАБУ звинувачує його у незаконному збагаченні, що зараз відбувається суд. Якщо суд встановить (його вину - УНІАН), Кулик буде звільнений з органів прокуратури і понесе покарання, але з моєї точки зору, він ефективний працівник прокуратури, що довів сьогоднішній результат”, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко сьогодні, 28 квітня, похвалив Кулика, який на посаді військового прокурора очолював слідство у справі про конфіскацію 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Водночас, згідно з інформацією на сайті Генпрокуратури, Кулика 14 квітня було призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.