Порошенко розповів, на що витратять $1,5 мільярда Януковича

Президент України Петро Порошенко заявляє, що конфісковані в екс-президента Віктора Януковича та його оточення кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні під час відвідання Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України.

«Я звернувся до уряду і парламенту для того, щоб парламент прийняв відповідні зміни до держбюджету, і першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Державної прикордонної служби та Нацполіції», - сказав президент.

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«Ці гроші мають піти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів. Дуже важливо, щоб ми почали будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної бригади», - додав Порошенко.

Крім того, за його словами, «дуже важливо, щоб частина коштів пішла на будівництво реабілітаційного центру для воїнів АТО, які постраждали під час російської агресії».

Також, підкреслив президент, дуже важливо, щоб частина цих коштів пішла і на соціальний захист менш захищених верств населення. «При чому так, щоб вони були не проїдені, а вкладені в інфраструктуру. Це є відновлення справедливості», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради національної безпеки та оборони, рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів США, заарештованих на рахунках Януковича та його оточення, набуло законної сили сьогодні, 28 квітня.