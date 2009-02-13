У Луценка постало питання презервативів

Народний депутат, представник парламентської групи «Народна самооборона» Катерина ЛУК`ЯНОВА вимагає негайної розробки державної програми із забезпечення українського ринку доступними за ціною і якісними презервативами, аби запобігти зростанню захворюваності на СНІД та інші інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Презервативи зараз в українських аптеках вийшли на психологічну межу в 40 і навіть 100 гривень. Хто зможе їх придбати у період економічної кризи?», - задалася питанням К.ЛУК`ЯНОВА. Вона відзначила, що «єдиний представник цієї потрібної галузі - фабрика «Перфект» на Львівщині - забезпечує лише 10% українського ринку».

«Попереду - весна й літо. Молодь вийде на природу... Незабаром отримаємо епідемію, яка зменшить населення України на кілька мільйонів», - наголосила народний депутат.

«Навіть у часи СРСР у країні, де «сексу не було», дешеві, по 3 копійки презервативи продавалися в кожній аптеці. Як сталося, що на 18-му році незалежності Україна беззбройна перед найпідступнішою хворобою століття? Чи йдеться про свідомий геноцид української нації?», - сказала представник «Народної самооборони».

Депутат К.ЛУК`ЯНОВА пропонує створити спеціальну парламентську комісію для розслідування причин, що призвели до штучного дефіциту в Україні латексних засобів, і по виведенню країни із цієї загрозливої ситуації.

На першому етапі народний депутат вбачає вихід у залученні спонсорських програм до забезпечення громадян країни репродуктивного віку дешевими і якісними латексними виробами. Проте К.ЛУК`ЯНОВА відзначила, що «безкоштовні презервативи колись закінчаться».

Тому вона вважає необхідним створити спеціальну державну програму, яка б регулювала дане питання із внутрішніх резервів країни.

К.ЛУК`ЯНОВА звертається до Кабінету міністрів України з проханням сприяти врегулюванню нездорової ринкової ситуації навколо забезпечення населення презервативами. «Здоров`я нації - стратегічно важливий сектор, і залишати його без уваги - злочин», - підкреслила вона.

Народний депутат висловила переконання у тому, що її ініціатива знайде широку підтримку в Україні. «Я дуже сподіваюся на здоровий глузд матерів і батьків, які бажають своїм дітям здоров`я і довголіття», - резюмувала К.ЛУК`ЯНОВА.