Луценко зізнався, що почав економити
17:36, 13 лютого 2009Політика
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«Зараз я на літаках не літаю...»
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що став економити на поїздках в регіони для проведення нарад.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.
«Зараз я на літаках не літаю. Якщо я раніше міг прилетіти на нараду до Дніпропетровська, то зараз їжджу на автомобілі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
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