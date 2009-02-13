Луценко зізнався, що почав економити

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що став економити на поїздках в регіони для проведення нарад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Зараз я на літаках не літаю. Якщо я раніше міг прилетіти на нараду до Дніпропетровська, то зараз їжджу на автомобілі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.