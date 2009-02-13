Ющенко написав лист Обамі

17:49, 13 лютого 2009
Політика
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Президент подякував США за «Фаїну»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО від імені нашої держави висловив вдячність США за активну участь у визволенні з піратського полону громадян України та судна «Фаїна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі главі держави, у зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО надіслав листа Президентові США Бараку ОБАМІ.

«Висловлюю щиру вдячність усім військовослужбовцям та представникам США, які взяли безпосередню участь у зазначеній операції, що була завершена 12 лютого поточного року», - йдеться у листі Президента.

Глава держави висловив переконання, що залучення американської сторони до цієї складної та довготривалої операції відіграло важливу роль у гарантуванні безпеки членів екіпажу судна та його вантажу, а також сприяло успіху цієї спільної місії.

В.ЮЩЕНКО запевнив Президента США, що Україна залишатиметься надійним союзником США у справі зміцнення міжнародного миру й безпеки, викоренення тероризму, недопущення розповсюдження зброї масового знищення.

«Упевнений, що відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки і надалі розвиватимуться у дусі дружби, взаємної підтримки та стратегічного партнерства», - зауважив Президент України.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно "Фаїна" було захоплене піратами 25 вересня 2008 року біля берегів Сомалі. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. На борту «Фаїни» знаходились 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Сомалійські пірати 5 лютого одержали 3,2 млн. дол. викупу за судно і залишили його.

Весь час перебування “Фаїни” у полоні неподалік нього перебувало судно ВМС США, військовослужбовці якого стежили, аби пірати не чіпали вантаж.

Сьогодні, 13 лютого, звільнені моряки спеціальним рейсом прибули із Момбаси (Кенія) до Києва.

 

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