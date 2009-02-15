Тимошенко висловила підтримку Путіну

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття родинам загиблих та людям, які постраждали під час пожежі у гуртожитку селища Аскарайське Астраханської області Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

У співчутті йдеться про те, що Ю.ТИМОШЕНКО з сумом дізналася про трагічну подію, і висловила слова підтримки всьому російському народу та Прем’єр-міністру Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ: „Я з сумом дізналася про страшну трагедію, що з життя йдуть люди через прикрі обставини”.

Глава українського уряду звернулася до свого російського колеги з проханням передати слова співчуття та підтримки родинам загиблих та постраждалим внаслідок пожежі.

Як повідомляв УНІАН, під час пожежі в житловому будинку неподалік Астрахані загинуло 14 осіб.