Призначено нового військового прокурора сил АТО

Новим військовим прокурором сил АТО призначено полковника юстиції Олега Сенюка, який до цього очолював військову прокуратуру Західного регіону України.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, вчора, 12 травня, у Краматорську заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив нового військового прокурора сил АТО Сенюка.

Під час представлення Матіос відзначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.

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Після представлення відбулась розширена нарада представників силових відомств Донецької і Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.

Сенюк народився 25 травня 1979 року. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка. Працював на різних посадах в органах прокуратури у Львові та Києві. Військову прокуратуру Західного регіону очолював з 24 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро у грудні 2015 року розпочало розслідування за підозрою у незаконному збагаченні попереднього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2011-2016 років Кулик набув у власність низку об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід.

Кулика 14 квітня було призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.