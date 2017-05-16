В Україні обмежити доступ до сайтів можна лише через суд – офіс омбудсмена

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига заявляє, що за українським законодавством блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку. Про це Чаплига повідомив УНІАН, коментуючи рішення Ради національної безпеки і оборони, затверджене указом президента, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex та Mail.ru.

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«У нашому законодавстві не передбачено обмеження доступу до сайтів без рішення суду. Тобто, якщо є рішення, то доступ може бути обмежено. Іншої процедури не існує», - заявив він.

«Стосовно юридичних осіб можуть прийматися обмеження, але стосовно блокування сайтів…у нас таке поняття є, але тільки через суд. Тому для мене буде цікаво подивитись, яким чином інтернет-провайдери будуть виконувати указ президента», - додав Чаплига.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.