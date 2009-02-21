Яценюк пояснив, чому не став головою Нацбанку чи міністром фінансів

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Верховна Рада України не ухвалить жодного непопулярного рішення, оскільки серед народних депутатів є багато кандидатів у Президенти України.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, “як цей склад парламенту, так і основні дійові особи цієї більшості, підуть на президентську кампанію”.

Разом із тим він вважає, що без непопулярних рішень в Україні неможливо подолати економічну кризу.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що майбутній міністр фінансів України має “абсолютно чітко усвідомити, що йде на запровадження непопулярних реформ”.

На запитання, чи погодився б він очолити Мінфін, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “погодився б зайняти крісло міністра фінансів, якби в українському уряді рішення приймалися колегіально”, а не за принципом, коли правильним є тільки рішення прем’єр-міністра України.

Він вважає, що нинішня парламентська більшість не готова підтримувати непопулярні рішення, які дозволили б державі вийти з нинішньої кризи.

Водночас А.ЯЦЕНЮК ще раз підтвердив, що йому пропонували очолити Національний банк України. “У мене були розмови в Секретаріаті Президента України, і дійсно були такі пропозиції”, - сказав він. При цьому він зауважив, що “людина, яка займається політикою, не може займатися грошово-кредитною політикою”.

Депутат нагадав, що працює над створенням місцевих осередків організації “Фронт змін”.