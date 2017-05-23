Депутати кличуть Луценка до Ради звітувати

Народні депутати підтримали пропозицію про запрошення завтра до парламенту генерального прокурора Юрія Луценка. Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосував 241 народний депутат із 367, зареєстрованих у сесійній залі.

Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Луценка запрошено для виступу у Верховній Раді на 12.30.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Луценка публічного звіту у парламенті за підсумками року роботи на посаді генпрокурора.

12 травня Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook інфографіку з досягненнями за рік його роботи на посаді генпрокурора. 19 травня він заявив, що планує звітувати у Верховній Раді 24 травня.

Луценко був призначений генеральним прокурором України 12 травня 2016 року.