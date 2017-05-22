Звіт Луценка у ВР запланований на 24 травня – лідер фракції "БПП"

До порядку денного поточного пленарного тижня Верховної Ради внесено звіт генерального прокурора України Юрія Луценка, якого запрошено до парламенту на 24 травня.

Про це повідомив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов на брифінгу після засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та голів комітетів, повідомили УНІАН в прес-службі «БПП».

«До порядку денного поточного пленарного тижня внесені питання конституційного провадження та звіт генерального прокурора України Юрія Луценка. Звіт уряду Володимира Гройсмана вже проходить на засіданнях парламентських комітетів», -зазначив депутат.

«У середу ми побачимо у парламенті Юрія Луценка. Народні депутати будуть мати можливість не тільки ознайомитися з його виступом, а й задати свої запитання», –додав Герасимов.

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня на прес-конференції президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Луценка публічного звіту у парламенті за підсумками року роботи на посаді генпрокурора.

«Рік - це достатній термін, коли треба звітувати про результати. Перше: мені здається, що він збирався, якщо ні, я думаю, що він нас почує, я би радив провести публічний звіт в парламенті генерального прокурора. Думаю, що це буде корисно, і думаю, що є з чим звітувати», - сказав президент.

12 травня Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook інфографіку з досягненнями за рік його роботи на цій посаді.

Луценка призначили генеральним прокурором України 12 травня 2016 року.