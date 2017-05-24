Сьогодні Луценко звітуватиме у ВР про діяльність органів прокуратури

Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ Луценка очікується о 12.30.

Також заплановано розгляд проекту закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору.

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Крім того, передбачено розгляд змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства та ряду рекомендацій парламентських слухань, які були проведені раніше.