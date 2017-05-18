Луценко планує прозвітувати у Раді 24 травня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що планує звітувати у Верховній Раді 24 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання УНІАН, коли він прийде звітувати до парламенту, Луценко сказав: «Як запросять - зразу прийду».

На уточнення щодо конкретної дати, генпрокурор повідомив: «Попередньо, я думаю, що це середа».

Крім того, на запитання, чи планує ГПУ подавати до парламенту якісь подання на депутатів, Луценко відповів: «Там і почуєте».

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Як повідомляв УНІАН, 14 травня на прес-конференції президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Луценка публічного звіту у парламенті за підсумками року роботи на посаді генпрокурора.

«Рік - це достатній термін, коли треба звітувати про результати. Перше: мені здається, що він збирався, якщо ні, я думаю, що він нас почує, я би радив провести публічний звіт в парламенті генерального прокурора. Думаю, що це буде корисно, і думаю, що є з чим звітувати», - сказав президент.

12 травня Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook інфографіку з досягненнями за рік його роботи на цій посаді.

Луценка призначили генеральним прокурором України 12 травня 2016 року.