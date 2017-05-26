Росія нічого не зробила для зміни санкційної політики - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що Росія нічого не зробила, щоб дозволило змінити санкційну політику щодо неї.

Читайте такожТрамп наразі не знає, чи підтримувати санкції проти РосіїПро це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, що відбулась перед початком саміту «Великої сімки» в місті Таорміна (Італія). Відео виступу оприлюднено на сторінці Туска у Facebook.

«З моменту нашого останнього саміту (країн «Великої сімки» - УНІАН) в Японії ми не побачили нічого, що виправдало б зміну нашої санкцій політики щодо Росії», - заявив він.

«Тому я буду закликати лідерів G7 заново підтвердити свою позицію», - наголосив Туск.

Як повідомлялося, 26 та 27 травня в італійському місті Таорміна проходитиме саміт «Великої сімки». Планується, що під час заходу буде досягнуто домовленості про необхідність збільшення зусиль у боротьбі з насильницьким екстремізмом. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей переконуватиме лідерів зосередитись, зокрема, на боротьбі з поширенням екстремізму в Інтернеті.

Непросте обговорення буде з питань торгівлі та зміни клімату на тлі роздумів США щодо виходу з Паризької угоди та спротиву президента США Дональда Трампа спробам обмежити протекціонізм у світовій торгівлі. З ініціативи прем'єр-міністра Японії буде піднята серйозна дискусія щодо загрози з боку Північної Кореї.