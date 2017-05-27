Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив антикорупційні організації у «підкиданні дохлих кішок» поліції. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

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За словами Авакова, в цілому він підтримує антикорупційну боротьбу, спрямовану проти високопосадовців різного рівня. Разом з тим він заявив, що деякі антикорупціонери, які контролюють чиновників, заробляють більші гроші, ніж самі посадовці, а також роблять на цьому політичні кар’єри.

"Не може антикорупціонер, який отримує 60 тис. грн на місяць, вимагати щось від офіцера із зарплатою у 2 тис. грн. До прикладу, заробітна плата міністра МВС коливається від 47 до 50 тис. грн", - наголосив Аваков.

"Люди, кар’єру необхідно створювати на позитивних кроках! Звісно, що і негатив необхідно виявляти. Для цього у нас працює служба внутрішньої безпеки. Приблизно щоденно фіксуємо арешти 2-3 офіцерів. Однак постійне «підкидання дохлої кішки» в нашу важку працю я не дуже вітаю", - додав Аваков.