У Києві співробітник ГПУ протаранив припарковані машини і втік, загубивши номери (фото, відео)

У Києві водій автомобіля, що належить Генеральній прокуратурі України, скоїв ДТП, після чого втік з місця події. Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався сьогодні в районі вулиці Ковалевської (Голосіївський район).

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"Водій Генеральної прокуратури України, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення автомобіль "Тойота Кемрі" (як і припарковані авто) отримав механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури зазначили, що під час огляду місця події працівниками поліції в салоні покинутого автомобіля виявили перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наразі автомобіль доставлений на штрафмайданчик.

За даними спільноти "Київ Оперативний", у салоні знайшли відкриту пляшку пива. Внаслідок даної аварії ніхто не постраждав.