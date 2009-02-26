27 лютого відбудеться прес-тур на «Пивоварню Зіберта» до міста Фастів.

Головною темою зустрічі стане запуск нового бренду за умов економії фінансових ресурсів.

Під час прес-туру журналістів ознайомлять із перебігом будівництва нової пивоварні, обсягами інвестицій та особливостями новітніх технологій пивоваріння.

За останні чотири роки ніхто з лідерів пивного ринку України, крім компанії «Оболонь», не запускав національних пивних брендів. На прикладі ТМ «Zibert» журналісти дізнаються про народження ідеї та історію створення нового пивного бренду.

«Ми хочемо розповісти представникам медіа про унікальність цього проекту. Саме на прикладі ТМ «Zibert» продемонстровано особливості антикризових маркетингових рішень. Адже сьогодні нові продукти практично не створюються, навпаки, компанії намагаються оптимізувати свій портфель брендів та позбавитись зайвого тягаря. Ми ж вважаємо, що криза – це саме час для нового. Потрібно підтримати українського споживача, запропонувати йому доступний та якісний продукт», - зазначає заступник директора з маркетингу та продажів ЗАТ «Оболонь» Віталій ТКАЧЕНКО

Збір акредитованих журналістів відбудеться о 10.40 біля станції метро Житомирська (Києв).

Повернення до Києва (ст. метро Житомирська) очикується о 16.40.

Адреса «Пивоварні Зіберта»: м. Фастів, вул. Пушкіна,3.

Акредитація проводиться до 26.02.09.

e-mail для запитів: pr@kiev.obolon.ua

За детальною інформацією звертайтеся за тел.: (044) 201 47 81

Відповідальна особа: PR-менеджер «Пивоварні Зіберта» Анна ПОНОМАРЕНКО