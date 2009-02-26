Луценко сказав, у яких випадках міліція застосовуватиме силу

Усі дозволені Конституцією протестні акції не отримають силового спротиву від МВС - Луценко

Київ. 26 лютого. УНІАН. Усі дозволені Конституцією України протестні акції не отримають силового опору від Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Жодні законом дозволені, Конституцією гарантовані протестні акції людей не отримають жодного силового спротиву від МВС. Це повна моя гарантія, це моя громадська і політична позиція», - сказав він.

З іншого боку, зауважив міністр, якщо під час проведення акцій будуть порушуватися права інших людей, міліція відповідним чином у рамках дозволених їй законодавством буде реагувати. «Лише в разі, коли хтось надумає паралізувати повністю життя столиці або навіть країни, тоді міліція застосує жорсткі заходи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як позитивний приклад він назвав акцію протесту автоперевізників. «Ми досягли розумного компромісу, коли і вони протестують, і при цьому не страждає вся столиця через ймовірне блокування центральних магістралей», - зауважив керівник МВС.