В ЄС хочуть продовжити заборону на інвестиції в Крим ще на рік - журналіст

10:23, 02 червня 2017
Політика
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Про це повідомляє брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк.

Посли ЄС планують продовжити санкції ще на 1 рік / censor.net.ua

Європейський союз планує продовжити ще на рік заборону на інвестиції в анексований Росією Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Посли країн ЄС, швидше за все, продовжать заборону інвестицій у Крим ще на 1 рік", - написав Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, вчора США ввели нові санкції проти Росії.

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Теги: #санкції#аннексія Криму