В ЄС хочуть продовжити заборону на інвестиції в Крим ще на рік - журналіст

Європейський союз планує продовжити ще на рік заборону на інвестиції в анексований Росією Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Посли країн ЄС, швидше за все, продовжать заборону інвестицій у Крим ще на 1 рік", - написав Йозвяк.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea more for 1 year. #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, вчора США ввели нові санкції проти Росії.