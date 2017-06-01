США ввели нові санкції проти Росії

США ввели санкції проти трьох російських компаній і одного громадянина Росії. Про це з посиланням на американський Мінфін повідомляє "Дождь".

Читайте такожУ Сенаті США запропонували посилити санкції проти РосіїВідзначається, що санкції запровадили, зокрема, проти "Незалежної нафтогазової компанії" колишнього глави "Роснафти" Едуарда Худайнатова. У список також потрапила "дочка" компанії "ННК-Приморськнафтопродукт".

Третя компанія, що потрапила під санкції, — Ardis-Bearings LLC, зареєстрована в Москві. Її генеральний директор Ігор Мічурін також у списку санкцій Мінфіну США. Відомство зазначає, що він пов'язаний з компанією Korea Tangun Traiding Corporation.

За даними прес-служби Мінфіну США, "Незалежна нафтогазова компанія" поставила в КНДР нафтопродуктів на суму, що перевищує $1 мільйон.

За інформацією Радбезу ООН, Корейська торгова корпорація Tangun "є учасником або забезпечує підтримку, в тому числі іншими незаконними шляхами, програм КНДР, пов'язаних з ядерною зброєю, іншими видами зброї масового знищення і балістичними ракетами". 16 липня 2009 року вона була включена до санкційного списку ООН.